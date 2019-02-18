ولي العهد يوجه بإطلاق سراح ألفي سجين باكستاني في المملكة

وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إطلاق سراح 2107 سجناء باكستانيين في سجون المملكة.
أعلن ذلك وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض وضع الحالات المتبقية من السجناء.
يذكر أن الديوان الملكي قد أعلن أمس الأحد أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.
HRH Crown Prince Muhammad Bin Salman has graciously agreed to free 2107 Pakistani prisoners in Saudi Arabia with immediate effect. Cases of the remaining will be reviewed. People of Pakistan thank HRH for responding immediately to Prime Minister Imran Khan's request.
— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) February 18, 2019