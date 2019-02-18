ولي العهد يوجه بإطلاق سراح ألفي سجين باكستاني في المملكة

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وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إطلاق سراح 2107 سجناء باكستانيين في سجون المملكة.

أعلن ذلك وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض وضع الحالات المتبقية من السجناء.

يذكر أن الديوان الملكي قد أعلن أمس الأحد أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.

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