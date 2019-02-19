استئصال ورم بوزن كيلو ونصف من صدر أربعيني بمستشفى شرق جدة

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
نجح بفضل الله فريق جراحة الصدر بمركز الأورام بمستشفى شرق جدة العام في إجراء عمل جراحي إستثنائي تمثل في إستئصال كتلة ورمية بوزن واحد كيلو غرام و نصف و طولها ( 36سم ) و عرضها ( 25 سم ) من غدة التوتة أو مايسمى غدة التايموس ( THYMUS ) من صدر مريض سعودي عبر شق صدري ناصف .
حيث كانت الكتلة متموضعة على القلب و الأوعية الدموية الكبيرة التي تخرج من القلب و ممتدة إلى التجويف الصدري الأيسر و الأيمن واصلة إلى الحجاب الحاجز الأيمن ، و كان المريض يعاني من مرض الوهن العضلي الوخيم و الذي يتظاهر بأعراض تعب في جميع عضلات الجسم و خاصة عضلات العين و يترافق هذا المرض في كثير من الأحيان مع كتلة ورمية على حساب غدة التوتة الموجودة في الحالة الطبيعية عند جميع البشر و تتموضع هذه الغدة بين عظم القص و أعلى القلب في النصف الأمامي من الصدر و هذا ماكان لدى المريض الذي أجريت له العملية .
وأكد رئيس الفريق إستشاري جراحة الصدر الدكتور ماجد المورقي ، بأن حالة المريض مستقرة حالياً و قد تماثل للشفاء بفضل الله و خرج من المستشفى إلى منزله و هو بصحة جيدة .