باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة مكة المكرمة اليوم تقديم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الصحة النفسية بجدة، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة “نأتي إليك” والمخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.
وتقدم الوحدة المتنقلة لمدة ثلاثة أيام خدمات السجل المدني للرجال من منسوبي ومراجعي المستشفى؛ من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات “البرنت”.، على أن يستفيد النساء من تواجدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.