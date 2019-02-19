الصم في جدة .. يحفظون القرآن وينافسون الأصحاء

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
ما إن تقع عينيك على حلقات القرآن الكريم حتى تسمع أصواتاً كدوي النحل عندما ترتفع أصوات الطلاب بتلاوة القرآن الكريم في مشهد يسر الناظرين ، وهنا في مسجد خديجة بغلف بحي النسيم ومسجد الراجحي بمدائن الفهد الصورة لا تختلف كثيراً بل ستجد نفسك مبهوراً أمام حلقات الصم التي تعج بالطلاب ولكن دون سماع أي صوت أو همس.
المشرف على حلقات الصم الأستاذ محمد عبدالرحمن وحدين – من ذوي الإعاقة السمعية – ذكر أن هذه الحلقات هي ضمن مشروع ( قادرون) الذي أطلقته جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة بالتعاون مع مؤسسة الراجحي الخيرية في العام 1436هـ وتضم اليوم 4 حلقات لذوي الاعاقة السمعية يقوم عليها نخبة من المعلمين الذي يجيدون لغة الإشارة كونهم من نفس الفئة وهم من حفظة القرآن الكريم ، كما بيّن أن عدد الطلاب تجاوز 50 طالباً مقسمين على المراحل الدراسية (الابتدائية ، المتوسطة ، الثانوية ، الجامعية).
وأفاد وحدين أن حلقات الصم لا يحفظ فيها الطالب القرآن وحسب ، بل تعلّم غالبية الطلاب فيها القراءة والكتابة ، وطريقة تسميع الطلاب تكون عن طريق لغة الإشارة ثم كتابة الآيات التي حفظها غيباً ، وقد اختبرت خيركم غالبية هؤلاء الطلاب في حفظ سور جزء عم ، والذين بدورهم نجحوا في الاختبارات وبتفوق ولله الحمد.