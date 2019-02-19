طلاب فرع جامعة طيبة بينبع يتبرعون بدمائهم لجنود “الحد الجنوبي”

ينبع – محمد عبدالله العلوني :
نظمت فرع جامعة طيبة بينبع ممثلة بوكالة عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة ينبع حملة للتبرع بالدم بناء على توجهات معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني تحت شعار ” دماؤنا من اجل المرابطين على الحد الجنوبي” وعقب تدشين المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي للحملة توافد العشرات من منسوبي فرع الجامعة بينبع من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب للتبرع بدمائهم يتقدمهم مشرف الفرع ومساعديه وعمداء الكليات.
وقال المشرف على فرع جامعة طبية بمحافظة ينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي أن هذه الحملة تأتي بالتعاون القطاع الصحي بمحافظة ينبع تعميقاً للواجب الديني والوطني لدى الطلاب والمجتمع ومشاركة للوطن وقادته وأبناءه وتقديرا لما يقوم به جنودنا البواسل وما يقدمونه للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وأضاف مالكي التبرع بالدم سلوكا نبيلا و مبادرة قد تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين ويجسد مفهوم التكاتف والتكامل مع أفراد المجتمع, وفي مثل هذه الظروف فأن التبرع بالدم يعد واجباً وطنياً يؤكد صدق مشاعرنا تجاه أبطالنا البواسل تحسبا لأي طارئ قد يحتاجون فيه إلى قطره دم وهم الذين يقدمون دمائهم رخيصة للذود عن حياض الوطن حفظهم الله من كل سوء ونصرهم وحفظ لنا وطننا وقادتنا وأدام علينا الأمن والرخاء والاستقرار في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم الحسم.
وعبر المشرف على الفرع الجامعة بينبع عن خالص الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة طيبة والطاقم الفني المصاحب للحملة من القطاع الصحي بينبعولكل من ساهم في تنظيم هذه الحملة وإنجاحها مشيداً بالجهود المبذولة للتحضير لهذه الحملة من قبل عمادة شؤون الطلاب والقطاع الصحي بمحافظة ينبع , حضر تدشين الحملة مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الأستاذ عبدالرحمن الميلبي ومدير مستشفي يينبع العام الأستاذ تركي الثقفي ومدير بنك الدم الأستاذ غازي الرفاعي ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد الرحيلي وعمداء الكليات.