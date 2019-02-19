عمران خان: وصف ولي العهد لنفسه بأنه سفير لباكستان فخر لكل باكستاني

أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، أن وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نفسه بأنه سفير لباكستان يعد مصدرَ فخرٍ لكل باكستاني، مشيراً إلى أن هذه العبارة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بإشادة كبيرة من الشعب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقده رئيس الوزراء الباكستاني مع ولي العهد في قاعدة “نور خان” الجوية، قبيل مغادرة الأمير محمد بن سلمان باكستان بعد الزيارة الرسمية التي استمرت يومين.
Crown Prince Mohammad bin Salman won the hearts of the people of Pakistan when he said “consider me Pakistan's ambassador to Saudi Arabia" in response to my asking him to treat the 2.5 mn Pakistani's working in KSA as his own.#CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/Xr0E2EWKrK
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 18, 2019