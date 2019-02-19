عمران خان: وصف ولي العهد لنفسه بأنه سفير لباكستان فخر لكل باكستاني

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أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان، أن وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نفسه بأنه سفير لباكستان يعد مصدرَ فخرٍ لكل باكستاني، مشيراً إلى أن هذه العبارة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بإشادة كبيرة من الشعب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقده رئيس الوزراء الباكستاني مع ولي العهد في قاعدة “نور خان” الجوية، قبيل مغادرة الأمير محمد بن سلمان باكستان بعد الزيارة الرسمية التي استمرت يومين.

وعبّر خان، عن إعجابه بشخصية ولي العهد الذي يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تشهد تطوراً ونمواً سريعاً، وأن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة التاريخية ستسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أننا نتطلع إلى زيارة ولي العهد مرة أخرى.

من جهته، قال الأمير محمد بن سلمان: “إن جمهورية باكستان الإسلامية دولة مهمة، وإنه واثق من مستقبلها الزاهر، فباكستان لديها طاقات وفرص هائلة، وأعتقد بأن باكستان ستكون من أكبر الاقتصادات في العالم مع حلول عام (2030)، ولا يخفى أن الصين ستكون أكبر اقتصاد عالمي في عام 2030، والهند ستكون ثالث اقتصاد عالمي، ولا شك أن باكستان ستستفيد من جيرانها مع وجود القيادة الناجحة في باكستان القادرة على وضع باكستان على المسار الصحيح”.

وأضاف أن باكستان حققت نمواً اقتصادياً بنسبة (5%) في عام 2018، وهذا يدل على قدرتها على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي بسهولة في المستقبل، بفضل قدراتها وجهود شعبها مع وجود حلفاء أقوياء، مؤكداً أن باكستان تسير على طريق التنمية والازدهار بقيادة رئيس الوزراء عمران خان.

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