الرئيسية رياضة فريق السعودية للسباقات يخطف صدارة ووصافة بطولة جاكوار للفئة الفضية في المكسيك
حقق سائقا فريق السعودية للسباقات صدارة ووصافة الجولة الثانية من بطولة “جاكوار I-PACE eTROPHY” التي أقيمت يوم السبت الماضي على حلبة هيرمانوس رودريغز في العاصمة المكسيكية، حيث حل السائقان بندر العيسائي وأحمد بن خنين أولاً وثانياً على التوالي في الفئة الفضية.
وقدم الفريق السعودي أداءً رائعاً ومتميزاً حظي باستحسان الجمهور وصيحات التشجيع، حيث شهد السباق في دورته الأولى العديد من حوادث التصادم بين السيارات، وتعرضت سيارتي الفريق السعودي لعدة صدمات، ولكن على الرغم من ذلك فقد واصل البطلان السعوديان المنافسة في السباق الذي شهد تغير مراكز السائقين بين الحين والآخر، وانتهى بصدارتهما للفئة الفضية ضمن السباق.
والأمر الرائع أن السائقان السعوديان قد تمكنا من إثارة إعجاب الجمهور في كل مرة يجتازا فيها المنصة الرئيسية دون عن باقي المنافسين، حيث عبر الجمهور عن إعجابه بروح الإصرار والعزيمة التي أبداها البطلان السعوديان على الرغم من تعرض سيارتيهما لأضرار كبيرة.
وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه سائقا فريق السعودية للسباقات والذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات السعودية في مختلف المجالات. وأضاف سموه: “ما حققه بندر العيسائي وأحمد بن خنين يعد مثالاً يحتذى به لدى الشباب السعودي وأنهم قادرين على خوض التجربة وتحقيق تطلعات المملكة”.
وبدوره عبر البطل بندر العيسائي عن فخره واعتزازه برفع كأس البطولة في الفئة الفضية قائلاً: “نحمد الله على تحقيق صدارة ووصافة البطولة وأن ما تحقق كان بفضل الله عز وجل أولاً ثم اهتمام الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلاً في شخص سمو رئيس الإتحاد.”
ومن جانبه، علق صاحب الوصافة البطل أحمد بن خنين قائلاً: “نحمد الله على هذا الإنجاز بعد أن تمكنا من رفع علم المملكة العربية السعودية عالياً في المكسيك، وسنكمل المنافسة على الصدارة في الجولات التالية”.
وشكر البطلان السعوديان الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على إشرافه على الفريق، كما عبرا عن تقديرهما للهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات على دعمهما ورعايتهما الرئيسية للفريق.
الجديد بالذكر أن فريق السعودية للسباقات هو باكورة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتم تأسيسه رسمياً في ديسمبر 2018 م للمشاركة في بطولة “جاكوار I-PACE eTROPHY”، ومن ثم المشاركة في مختلف بطولات عالم السيارات. ويرعى الفريق كلٌّ من الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات كراعيان رئيسيان تحت إشراف الإتحاد.
وتعد بطولة “eTrophy” فعالية حصرية لسيارات جاكوار I-PACE الكهربائية المعدلة، وهي أول سيارة سباق كهربائية بالكامل يتم إنتاجها لتتيح للفرق المشاركة فرصة إثبات قدراتهم في عالم سباقات السيارات، والمنافسة في بطولات عالمية لا تصحبها انبعاثات ضارة بالبيئة.
وستشارك 20 سيارة مماثلة في جولات بطولة “جاكوار I-PACE eTrophy” التي تقام في 10 مدن، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لشعار جاكوار “سباق نحو الإبداع”، وذلك ضمن التزامها بتقديم تقنياتها المتطورة في عالم السيارات الكهربائية على حلبات السباق.