كرت أحمر للضنك في جدة

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
انطلقت يوم أمس الأول الحملة التوعوية التثقيفية الميدانية المكثفة لمكافحة حمى الضنك ، و التي تنفذها صحة جدة ممثلة في إدارة الصحة العامة لهذا العام تحت شعار ” مشروع كرت أحمر للضنك 2019 ” ، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة و وزارة البيئة و المياة و الزراعة .
ويأتي إنطلاق الحملة بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي ، و تتمثل في نشر الجانب التثقيفي عبر الرسائل التثقيفية التفاعلية الخمس من قبل فرق صحة جدة و الجهات المعنية الأخرى ، و تستهدف الحملة عشرة أحياء بالمحافظة سجلت أعلى معدل إصابة خلال السنتين الماضية بالمرض و تشمل ( البوادي ، العزيزية ، بني مالك ، الفيصلية، الجامعة ، الشرفية ، البلد ، الصفا ، السلامة ، الحمدانية) و ذلك نظراً للكثافة السكانية و لما تمثله هذه الأحياء من مساحة جغرافية كبيرة ، بالإضافة إلى التركيز على الطلاب و المعلمين بالمدارس عبر الزيارات الميدانية، و كذلك المساجد و المراكز التجارية المستهدفة داخل هذه الأحياء ، و ستستمر الحملة حتى نهاية العام الجاري .
وأوضح مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أن الحملة تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي لإحتواء مرض حمى الضنك من خلال رفع درجة الوعي الصحي لفئات المجتمع المختلفة من الأمراض الوبائية و عرض طرق الوقاية منها ، إلى جانب رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الوقاية من حمى الضنك ، و خفض معدلات كثافة البعوض و أماكن التوالد، وأيضاً حصر البؤر المرصودة و معالجتها فورياً .
وناشد الصحفي أهالي محافظة جدة بضرورة التعاون و التفاعل لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذه الحملة ، مؤكداً أن الحملة روعي فيها تنوع وسائلها لتقديم التوعية الصحية للمواطنين و المقيمين بالمحافظة ، و تعديل السلوكيات الخاطئة المتداولة .