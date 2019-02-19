دشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح اليوم الثلاثاء اللقاء الأول لـ ” مسؤولي ومسؤولات نظام نور في الإدارات التعليمية بالمملكة “و الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة على مدى يومين بفندق جدة سوفتيل.
وأكد الثقفي عقب تدشينه للقاء أن برنامج نور مهم جدا الربط بين أجهزة الوزارة والمجتمع والطلاب مبينا أن اللقاء يحمل أهمية كبرى لبحث التحديات حيث ينتظر الميدان ويعول على هذا اللقاء الكثير لاسيما فيما يتعلق بعقد شراكات مع الجهات التقنية لتطويره راجيا أن يحقق اللقاء أهدافه.
المشرف العام على الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم الدكتور عبدالله البهدل استعرض من جانبه مراحل تطوير الانظمة الإلكترونية من قبل وزارة التعليم ومنها نظام نور الذي يشتمل على ٤٠ خدمة ويعمل عليه أكثر من ٥٠٠ الف معلم ومعلمة بالإضافة لبقية المستفيدين من النظام من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، مشيرا في كلمته أن اللقاء يهدف للخروج بالعديد من التوصيات التي ترتقي بنظام نور
بعد ذلك تابع الحضور عرضا مرئيا عن مشروع نور وآلية العمل فيه والمستفيدين والمستفيدات منه في الميدان وخارجه ليتحدث بعد ذلك مدير عام نظام نور بوزارة التعليم محمد الشهري عن أهداف اللقاء والتي تنوعت مابين تبادل الخبرات وشرح المستجدات في الخدمات الإلكترونية بالنظام واستخداماتها وتحديثاتها وتفعيل الجانب الإيجابي وكذلك مناقشة الصلاحيات ونقلها إلى الإدارات التعليمية وتسليط الضوء على آلية عمل فريق نظام نور وفق الهيكل الجديد.
واستهلت جلسات اللقاء في يومه الأول بمحور نظام المقررات السنوي والذي تم من خلاله مناقشة دور نظام نور في المقررات الدراسية وجدول التسجيل وشؤون الاختبارات في المقررات بالإضافة إلى المعادلات في نظام المقررات كما تمت الإجابة على أهم الاستفسارات حول هذا المحور .
وفي الجلسة الثانية تصدرت الصحة المدرسية أعمال الجلسة حيث تمت مناقشة كيفية هيكلة نظام الشؤون الصحية المدرسية في نظام نور وكذلك الخدمات والإجراءات في حسابات الشؤون الصحية المدرسية وطريقة بناء استمارات البيئة المدرسية والبرامج والفعاليات ونشرها بالإضافة إلى كيفية تفعيل بطاقات الزيارات الإشرافية فيما شهدت الجلسة الثالثة تسليط الضوء على الدعم الفني لنظام نور وآلية العمل فيه وفي ختام جلسات اليوم الأول تم تخصيصها للقاء مفتوح مع كل من المشرف العام على الخدمات الإلكترونية ومدير عام تقنية المعلومات وكذلك مدير عام نظام نور.
و تستكمل جلسات اللقاء يوم غد الأربعاء بعدد من أوراق العمل حول دور نظام نور في كل من الإشراف التربوي ورياض الأطفال بالإضافة لآلية نظام الغياب والمختبرات.