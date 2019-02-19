معرض “الفهد.. روح القيادة” يعقد ندوة “العلاقات السعودية الكويتية.. منذ التأسيس حتى وقتنا الحاضر”

عقد معرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” المقام حاليًا بمركز الشيخ جابر الثقافي بدولة الكويت، اليوم، ندوة “العلاقات السعودية الكويتية.. منذ التأسيس حتى وقتنا الحاضر” ، بمشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الأسبق) الدكتور عبدالله بشارة، وعضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، والأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، والكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع، وإدارة الإعلامي محمد الملا، وحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، والمدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد الله السليمان، وعدد من الباحثين في التاريخ، والمهتمين والإعلاميين، وجمع من زوار المعرض.
وبدأت الندوة باستعراض الدكتور عبدالله بشارة لجوانب من شخصية الملك فهد – رحمه الله –، ثم تحدث عن نشأة مجلس التعاون الخليجي، ودور الملك فهد في إنشائه، وكذلك عن وعي وإدراك الملك فهد إلى الكثير من الأمور قبل وقوعها، كما تحدث الدكتور بشارة عن أدواره وقرارته – رحمه الله – في القضايا الخليجية والعربية والعالمية.
ثم تناول الدكتور إبراهيم النحاس نشأة المملكة العربية السعودية، وتعاون قيادة المملكة ودولة الكويت في نشأة الدولتين، واستعرض بعض سمات الدبلوماسية السعودية والدبلوماسية الكويتية.
وأشار الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صدقة فاضل إلى أن الملك فهد – رحمه الله – لم يكن يعمل لصالح بلده المملكة فقط، وإنما كان يعمل لصالح دول مجلس التعاون الخليجي ولصالح الأمتين العربية والإسلامية، وتحدث عن عمق العلاقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، منوهًا بقوة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتبادل التجاري.
أما الدكتور عايد مناع فقد تحدث عن التنسيق الكبير بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الحقب الزمنية الماضية، وعن إنشاء المجلس التنسيقي بين البلدين، وعن التشابه والتماثل بين البلدين من ناحية الدين والعرق، ونظام الحكم والطباع والعادات والتقاليد، كما تحدث عن دور الملك فهد – رحمه الله – ومواقفه في مرحلة الغزو والتحرير، مشيرًا إلى أن الإعلام الذي يستهدف صفو العلاقة بين البلدين لن يوفق لذلك، منوهًا بالطريقة العقلانية للدبلوماسية السعودية في التعامل مع المشكلات.
وفي ختام الندوة تم فتح باب المداخلات والاستفسارات التي أجاب عليها المشاركون، ثم قدم المدير التنفيذي للمعرض خالد بن عبد الله السليمان وسمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد هدايا تذكارية للمشاركين في الندوة.
يشار إلى أنه ستقام غدًا ندوة بعنوان “العلاقات الفنية السعودية الكويتية”، بمشاركة الفنانين سعد الفرج، وجاسم النبهان، وعبدالمحسن النمر، وعبدالإله السناني.
يذكر أن المعرض خصص جناحًا بمسمى جناح “أخوة راسخة” يجسد العلاقات السعودية ـ الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ مبارك الصباح – رحمهما الله – وحتى وقتنا الحاضر؛ وذلك عبر صور تحكي تاريخ هذه العلاقة المميزة، ويسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.