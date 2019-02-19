الرئيسية اقتصاد “نيودلهي” و”بكين” تستعدان لاحتضان الملتقى السعودي الهندي والصيني
يترقب المشهد الاقتصادي في كل من جمهورية الهند والصين الشعبية انطلاق “الملتقى السعوي الهندي” و”الملتقى السعودي الصيني”، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتزامن مع الزيارة الآسيوية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله –، والتي تشمل الهند والصين، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى السعودي الهندي في العاصمة الهندية نيودلهي يوم غد الأربعاء 15 جمادى الثانية 1440 الموافق 20 فبراير2019، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى جذب أبرز الاستثمارات العالمية الرائدة، والتي تأتي ضمن أهداف رؤية 2030، سعياً إلى تعزيز موقع المملكة الريادي كوجهة اقتصادية واستثمارية مهمة على المستوى الدولي.
وسيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، والتي تأتي في ظل أهداف الإصلاح الاقتصادي والتنموي لرؤية 2030، الرامية إلى خلق فرص التطوير المستدام في مختلف القطاعات.
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر إن الملتقى السعودي سيتيح مجالا للتواصل والتعاون بين البلدين، لا سيما الاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في المملكة، مشيراً إلى أن الملتقى سيجمع تحت سقفه أكبر المستثمرين في كل من الهند والصين، إضافة الى صناع القرار ورجال الاعمال في المملكة، وذلك للتباحث والعمل على تفعيل فرص التعاون في كافة المجالات الواعدة، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في المشاريع القائمة، وفتح المجال لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات التنموية.
وأشاد العمر بالعلاقات الثنائية المشتركة التي حققتها المملكة مع كل من الهند والصين في المجال الاقتصادي والاستثماري ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الملتقى سيناقش اوجه التعاون والفرص الاقتصادية في عدة قطاعات واعدة بما فيها، التجارة والصناعة، المعادن والتنقيب، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة وغيرها.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير ان الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة بكل من جمهورية الصين الشعبية و جمهورية الهند تمتد على محاور عدة ذات اهتمام مشترك للطرفين. واضاف ان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ستعمل كمعزز لتلك العلاقة الاستراتيجية بين المملكة وتلك البلدين.
وعن الملتقى السعودي، اكد معالي الدكتور الصقير ان الملتقى في الهند والصين سيعمل كأحد منصات تمكين الاستثمار بين المملكة وكل من البلدين بالإضافة الى معرف بالجانب الثقافي والاجتماعي للمملكة من خلال الفعاليات الثقافية المصاحبة.
وسيتضمن جدول أعمال الملتقى السعودي الذي من المتوقع أن يصل عدد حضوره في الهند والصين أكثر من 800 مشارك يمثلون كبار التنفيذيين الحكوميين والمستثمرين وصناع القرار، انعقاد جلسات رئيسية حول العلاقات الاستراتيجية وأوجهها بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية الهند والصين الشعبية، فضلا عن سلسلة من ورش العمل وحلقات نقاشية تتناول الفرص المتاحة للاستثمار في قطاعات تنموية واعدة.
ومن المقرر أن ينظم الملتقى السعودي الهندي في نيودلهي بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندية (CII)، حيث سيتم التركيز خلالها على قطاعات النمو الاستراتيجي في كلا البلدين بما في ذلك البنية التحتية، والسياحة، والتقنية، والتعليم والإعلام.
وفي بكين، سيتم استضافة الملتقى بالتعاون مع مركز التعاون الدولي (ICC) للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) بالصين، حيث سيتم التباحث في مجالات تعزيز التوافق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين خلال أعمال الملتقى السعودي الصيني شركة “بان آسيا”، والتي تساهم في بناء أول مشاريع تنموية مملوكة بالكامل لشركات أجنبية في مدينة جازان بالمملكة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي.
كما سيصاحب الملتقى معرض “استثمر في السعودية” الذي يضم الجهات الحكومية بما فيها: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو وسابك.
الجدير بالذكر أن النسخة الصينية من أعمال الملتقى السعودي ستحتضنها العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة القادم 17 جمادى الثانية 1440 الموافق 22 فبراير2019.