أبوظبي عاصمة الثقافة والنشر الإلكتروني

تطور النشر في العالم العربي وأتجه نحو طريق سُمي بالنشر الإلكتروني ، الذي حمل في طياته أنواع كثيرة من النشر المتطور ، وأصبح الناشر يعتمد على نشر المواد لديه إلكترونياً فمن أهم مميزاته سرعة وصول المحتوى كتاب كان أو ملفات صوتية وغيرها ، وكانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي السباقه في الإهتمام بالنشر الإلكتروني وتطويره في العالم العربي وتحديدا بإدارة الأستاذة سهام عبدالله الحوسني مديرة النشر الإلكتروني في دائرة الثقافة والسياحة ، وتم عقد اولى الجلسات المختصة في مجال النشر عام ٢٠١٨ وتجدد لعام ٢٠١٩ وهذه دلالة على التوجه العربي وتوسعه في مجال النشر إلكترونياً بعاصمة الثقافة والأدب( أبوظبي ).
ورغم قصر المدة المعقودة لهذا الملتقى الذي استمرت جلساته لثلاثة أيام متتالية إلا أنه كان ذا توجه واعٍ وذكي ومدروس ، حيث أن المنتدى قام بجمع الأفكار العربية والعالمية في تلك الجلسات فقد قامت الدائرة بإستقطاب أهم المؤثرين في مجال النشر الإلكتروني من شتى دول العالم ومشاركة أفكارهم ومناقشتها من خلال المحاور لكل جلسة ومن ضمن المشاركين في هذه الجلسات الأستاذ الكاتب غانم الرويحل أحد أهم المؤثرين في مجال النشر الإلكتروني حيث ابدا إعجابه بهذا المنتدى وإرتياحه في سرد كُل النقاط التي اراد طرحها بكل شفافية وعبر عن شكره للقائمين على هذا المنتدى الذي حمل بطياته الجدية في العمل ودراسة جميع النقاط التي وضعها المشاركين .
وتم التركيز في المنتدى على العديد من القضايا المهمه التي لامست الواقع ومن أبرزها
النشر الإلكتروني الصوتي ( الكتب الصوتية ) وما تواجهها من صعوبات
وقضية القرصنة وكيفية التصدي لها ، ودور المؤسسات الحكومية ، والمبادرات الفردية في دعم التحول الرقمي .
وتضمن المنتدى معرض جمع به شركات من دول اخرى فقد عمت الفائدة في الجلسات وخارجها .
وزاد المنتدى جمالاً إنه يحظى بالدعم والحرص الحكومي المقدم من إماراة أبوظبي فقد إستحقت بجدارة ( عاصمة الدول العربية للثقافة والأدب )
( شكرا أبوظبي )