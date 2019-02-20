البرنامج الوطني لمكافحة التستر!

كتب الكثير عن التستر وآثاره السيئة على اقتصادنا وعلى مجتمعنا..وكانوا يشعرون..وأنا منهم..بأننا نصيح في فلاة..واليوم طالعتنا 10 جهات حكومية بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر..تعمل فيه مجتمعة..وبجهود متناسقة..لمكافحة هذا الوباء.
أبرز ما جاء في النظام تغليظ العقوبات على المتسترين..ومراقبة وضبط حركة الأموال..ونقاط البيع..وكنت أتمنى أن يضاف له نظام حماية الأجور..ليصبح كلاً متكاملاً..يتابع دخول الريال وخروجه من الألف إلى الياء.
هناك نقطة أثارت اهتمامي في هذا البرنامج..وهي نقطة الحالات الخاصة..ويقصد بها أصحاب الثروات الذين كونوها ويستثمرونها داخل البلد..ولا أدري كيف ستتم معالجتها حقيقة..حيث إن البرنامج لم يفصح عن الأساليب التي تتم بها المعالجة..وأخشى ما أخشاه أن يكتشف القائمون على هذا البرنامج أنه صمم للعمال والموظفين العاديين من المقيمين..وأغفل من يمتلكون السوق ورؤوس الأموال..وهم المتستر عليهم الحقيقيون..وسماهم بالحالات الخاصة..فهل سيبقى حال سوقنا على ما هو عليه تحت بند الحالات الخاصة..وهل سأرى(علي البنغالي)الذي يغسل السيارات كل يوم تحت العمارة التي أسكن فيها ضمن الحالات الخاصة؟!
إنني هنا أتذكر المادة 77 سيئة الذكر في نظام التوظيف بوزارة العمل..حيث إنها أتاحت لصاحب العمل الفصل التعسفي للسعوديين دون وجه حق ولأسباب واهية..فإذا بك يا أبا زيد ما غزيت..إلزامٌ بالتوظيف من هنا..وفصلٌ من الباب الآخر.
إن هذه الأنظمة الهشة التي تكثر فيها المداخل والمخارج والتحويلات والملفات والمطبات هي أشبه بالعدم..بل إنها أشبه بالمنخل(الغربال)الذي لا يحتفظ بماء ولا يحجب شمساً..ولن أبالغ إذا قلت بأنها مضرة..عندما تخلق الإحباط في النفوس..الذي يتولد عنه الغضب والحنق ضد أجهزة الدولة..فهل مسألة الحالات الخاصة يا نظامنا العزيز هي الباب الخلفي ومخرج الطوارئ ليبقى الحال على ما هو عليه؟!
إنني أتساءل فقط!