“العقاري” يودع 1.5 مليار ريال لنحو 59 ألف مستفيد من برنامج القرض المدعوم

أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إيداع مبلغ 1.5 مليار ريال، لأكثر من 59.2 ألف مواطن استفادوا من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية شهر يناير الماضي، منهم 9 آلاف مستفيد من دعم القروض العقارية للعسكريين في الخدمة.
وأوضح العمودي أن هذه المبالغ تم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث تم إيداع نحو 359 مليون ريال في حسابات المستفيدين من دعم القرض الأساسي (500 ألف ريال)، إضافة إلى 1.16 مليار ريال لدعم القرض الحسن المخصص لمبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة.
وأكد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشدداً على استمرار الصندوق في تقديم خدماته لكل المستفيدين المسجلين في قوائم الانتظار، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري لتقديم الاستشارات و الدعم اللازم.