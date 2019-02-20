صورة | أول رخصة قيادة لمواطن سعودي.. صدرت من الهند قبل 97 عاماً

مرّ على حصول أول مواطن سعودي على رخصة قيادة نحو قرن من الزمان، حيث حصل الشيخ صالح بن محمد الباحوث على رخصة قيادة لمدة عام، في ديسمبر 1922م من الهند، وفقاً لما ذكرته “العربية.نت” .
وأظهرت صورة أرشيفية لرخصة القيادة المذكورة، مجموعة من البيانات التي تعود للشيخ الباحوث، وهو من أهل الرياض، والتي مُنحت له بموجب الباب السادس من نظام السير في الهند الصادر عام 1914م، حيث كان يستقرّ عدد من تجار نجد والخليج.
كما تبيّن من خلال تلك البيانات، أن رسوم استخراج الرخصة آنذاك، في بومباي تعادل 10 روبيات وروبيتين عن تجديدها، فيما كانت أول سيارة تدخل الرياض سيارة للملك عبدالعزيز من طراز “فورد” موديل عام 1920م، أي إن الباحوث استخرج رخصته بعد ذلك التاريخ بعامين.