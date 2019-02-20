فيديو | إنقاذ سيدة قبل سقوطها من شرفة مسكنها في حي بمصر.. تعرّف على ملابسات الحادث

أثار مقطع فيديو لسيدة تتدلّى من شرفة شقتها متشبّثةً بعمودها الحديدي، أول أمس (الإثنين)، صـدمةّ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الجيران يحاولون إنقاذ الزوجة قبل سقوطها من الشرفة؛ حيث تبيّن أن الواقعة حدثت في أحد الأحياء السكنية المتاخمة لمحافظة الجيزة بالقرب من شارع الملك فيصل.
وتباشر الجهات الأمنية بالمحافظة الواقعة؛ حيث يتم تحليل محتوى المقطع ومعرفة ملابسات الحـادث للوقوف على الجـاني والتحريات عنه، والتحقّق من كون الواقعة جـنائية أم مجرد حـادث عارض.
من جانبها، كشفت الزوجة في مداخلة هاتفية مع برنامج “صبايا” على قناة “الحياة”، ملابسات مقطع الفيديو، مبينة أنها هي مَن ألقت نفسها من شرفة المنزل؛ حيث أرادت التخلص من حياتها؛ بسبب سوء معاملة زوجها.
وأوضحت الزوجة وتدعى سارة مجدي أن زوجها يتطاول عليها ويضـربها باستمرار، ولهذا أقدمت على الانتـحار بإلقاء نفسها من الشرفة فأمسك بيدها ثم شعرت به يتركها، فأمسكت بها والدتها، مضيفة أنها تكره زوجها بشدة ولا تريد الاستمرار معه.