فيديو | جوميز بالزي السعودي في رحلة برية قبيل مواجهة الاتحاد

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تداول مغرّدون، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر نجم نادي الهلال المهاجم الفرنسي “بافتيمبي جوميز” مرتدياً الزي السعودي.

وكان حارس الهلال العماني “علي الحبسي”، نشر مقطع فيديو لجوميز من الرحلة البرية التي أعدّها رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل للاعبي الفريق لتهيئتهم قبل لقاء الاتحاد المنتظر، كما نشرت صفحة نادي الهلال على “تويتر” صوراً ومقاطع من الرحلة.

كما علّقت النسخة العربية من صحيفة “إيه إس” الإسبانية عبر صفحتها الرسمية بـ “تويتر”، على صورة للاعب الفرنسي أثناء تناوله للشاي مرتدياً الزي الخليجي، قائلةً: “هلا يا شيخ جوميز”.

ويستضيف الاتحاد فريق الهلال، بعد غدٍ الخميس، لإقامة الكلاسيكو على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين.

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