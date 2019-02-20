فيديو | لحظة تفجير إرهابي نفسه أثناء محاولة القبض عليه خلف الجامع الأزهر في مصر

أظهر مقطع فيديو لحظة قيام إرهـابي بتفـجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو الهجوم الذي أسفر عن مـقتل رجلي شرطة أول أمس (الإثنين).
وأظهر الفيديو الإرهـابي وهو يخرج من إحدى البنايات السكنية راكباً دراجة هوائية، قبل أن يلحق به ضباط شرطة للقبض عليه، لكنه قام بتفجير نفسه على الفور.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، أن منفذ الهجوم يدعى الحسن عبدالله (37 عاماً)، وهو أحد العناصر التكفيرية وله سجل إجرامي، وحاول سابقاً القيام بتفجير قرب مسجد بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً؛ لتمشيط المنطقة بحثاً عن أي متفجرات أخرى، مبينة أن الحـادث أسفر كذلك عن إصـابة 6 أشخاص بينهم 3 ضباط وسيدة وشاب إيطالي يدرس بالأزهر، بالإضافة إلى طفل عمره 16 عاماً، فيما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحـادث لمعرفة ملابساته.