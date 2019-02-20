فيديو | مستشار قانوني يطالب بإلغاء نظام الكفالة.. ويوضح: سيضمن القضاء على التستر التجاري

المستشار القانوني سلطان العنزي:

نظام "الكفيل" هو الغطاء الرئيس للتستر التجاري، ويجب أن يُلغى..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/lMofh0kPSN

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2019