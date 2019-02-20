فيديو | مشادة بين مسؤول بـ “المخدرات” وداود الشريان بعد عرض الأخير مخدرات على الهواء

الحوار الكامل للمشادة بين #داود_الشريان وعميد من مكافحة المخدرات بعد أن عرض داود على الهواء مخدرات تم الحصول عليها من حي في الرياض.#الاحياء_العشوائية_مع_داود#SBC pic.twitter.com/V0bXnVDUsF

— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 18, 2019