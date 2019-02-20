فيديو | ميدو: الكرة السعودية بحاجة للاهتمام بالناشئين.. وهذا ما أغضبني من مدرب الشباب

أكد مدرب فريق الوحدة أحمد حسام ميدو، أن بطل الدوري السعودي لم تتضح ملامحه بعد، مبيناً أنه يرى أن المنافسة بين الهلال والنصر ستستمر حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.
وقال ميدو في لقاء مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، إن المنافسة في الدوري السعودي قوية جداً والكرة السعودية تطورت، لكنها بحاجة للاهتمام بقطاع الناشئين وعلى المدربين أن يحصلوا على رخص تدريبية أفضل؛ فالاهتمام باللاعب الناشئ يجعله يؤدي بشكل أفضل حينما يصعد للفريق الأول.
وعن مشواره مع الوحدة، قال لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، إنه قَبِل المهمة رغم صعوبتها لأنه يعشق التحدي، مشيراً إلى أن الوحدة أصبح أفضل في الدور الثاني وصار فريقاً يهابه الجميع.
وأضاف أن الفريق تأثر برحيل تيسير الجاسم واعتزال أسامة هوساوي، ولكن كرة القدم عوّدتنا أن نتعامل مع الظروف الصعبة.
وعلّق على خسارة الفريق الأخيرة أمام الشباب، مشيراً إلى أن الوحدة كان أفضل قبل حالة الطرد، وأنه يشك في صحة ركلة الجزاء، والهزيمة مؤلمة لكن لابد أن نتقبلها ونتعلم منها.
وكشف عن سبب المناوشات التي حدثت بينه وبين مدرب الشباب خلال المباراة، موضحاً أنه كان مستاءً من توجيه المدرب للاعبيه بإضاعة الوقت.