فيديو وصور | “العريفي” في جولة بالعلا ويحضر فعاليات “شتاء طنطورة”

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ"

محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/S4Z2eYJBsp

— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019