كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية في جامعة اليمامة يقيم محاضرة عن “تساؤلات الهوية”

الرئيسية أنحاء الوطن كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية في جامعة اليمامة يقيم محاضرة عن...
أقام كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية في جامعة اليمامة محاضرة عن “تساؤلات الهوية”، قدمتها الدكتورة سحر التويجري يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 في القاعة الكبرى بمنى طويق.
وتأتي إقامة هذه المحاضرة ضمن الأنشطة المجدولة للموسم الثقافي للكرسي هذا الفصل. وقد شرحت الدكتورة سحر التويجري في محاضرتها بعض المفاهيم التي تدور حول تعريف الهوية ودلالاتها وأنواعها وأهميتها، كما أكدت على إن انفتاح الهوية والتعدد والتعايش مع الثقافات الأخرى بشكلٍ طبيعي مطلب مهم لايستلزم بالضرورة الذوبان في الثقافات الاخرى.
وأدار الحوار الدكتور ناصر الحجيلان. وقد حضر المحاضرة عدد من طلاب وطالبات الجامعة وجمهور من المثقفين والمثقفات.