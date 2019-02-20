مشعل بن ماجد يتوج صحة جدة بجائزة الإبداع في مسار القدوة للحج والعمرة

توجت صحة جدة مساء أمس الثلاثاء بـ “جائزة جدة للإبداع” في دورتها الثانية لعام 1440هـ ، على إثر ترشيح مشروع مبادرة سفراء التوعية الصحية في العمرة و الحج ضمن المبادرات و الأعمال المميزة المقدمة من الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال حفل التتويج الذي رعاه صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مساء الثلاثاء بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز ، بحضور أصحاب المعالي و السعادة ، وجمع من مسؤولي الجهات المشاركة.
وعبر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي عن سعادته بفوز صحة جدة بالجائزة ، مشيراً إلى أن الجائزة جاءت بعد جهد و عمل من قبل جميع المشاركين من الزملاء في صحة جدة ، كما تمثل أهمية كبيرة للصحة ، حيث تضاعف مسؤولياتها في المحافظة على هذه المرتبة المتميزة ، خصوصاً و أنه قد سبق و أن حققت صحة جدة المركز الأول في ملتقى مكة الثقافي ( كيف نكون قدوة ) بنسخته الاولى وذلك يُمثل مصدر فخر و إعتزاز لجميع منسوبي وزارة الصحة.
وبيّن الدكتور السيالي أن المبادرة التي قدمتها صحة جدة ( سفراء التوعية الصحية ) هي مبادرة تخدم الحجاج و المعتمرين في المقام الأول و زوار المملكة في مختلف المنافذ الجوية و البحرية لرفع درجة الوعي الصحي ، و ذلك عبر خطة عمل و تدريب متكاملة ، حيث تركز الإرشادات الصحية لضيوف الرحمن ، و أيضاً الإرشادات الصحية لمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن بالمنافذ من القطاعات الحكومية و الخاصة بالحج و العمرة ، و كذلك الإسعافات الأولية و أخلاقيات العمل التطوعي و مهارات التواصل الاجتماعي ، كما تقوم بتقديم التوعية في جميع المنافذ في المحافظة ، و تم عقد عدد من الدورات التدريبية في كل من منفذ الشميسي و ميناء جدة الإسلامي و مطار الملك عبد العزيز الدولي ، بالإضافة إلى مؤسسات الطوافة لحجاج الخارج.
وتقدم مدير صحة جدة بالشكر و التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز على رعايته لحفل تكريم الفائزين بجائزة جدة للإبداع مثمناً دعم سموه و متابعته الشخصية و المستمرة المتواصلة لكافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة ، كما قدم شكره للجنة المنظمة لهذه الجائزة على جهودهم الكبيرة ، كما قدم شكره و تقديره للعاملين و المساهمين في هذه المبادرة من منسوبي صحة جدة على جهودهم المبذولة و التي توجت بتحقيق صحة جدة للمركز الأول القدوة في الحج والعمرة ، مؤكداً حرص صحة جدة على تشجيع منسوبيها للمشاركة في مختلف مراحل الجائزة لما تمثله من أهمية في تكريم الإبداع و المبدعين.