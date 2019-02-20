الرئيسية رياضة وفاة الإعلامي الرياضي المصري خالد توحيد.. تعرض لأزمة قلبية وهو ساجد
توفي الإعلامي الرياضي المصري ورئيس قناة النادي الأهلي القاهري خالد توحيد، فجر أمس (الثلاثاء)؛ وذلك إثر تعرّضه لأزمة قلبية ظهر أول أمس (الإثنين).
وذكر عددٌ من المقربين من الإعلامي الراحل أنه كان يُصلي الظهر بمقر النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة في العاصمة المصرية، قبل أن يتعرّض لأزمة قلبية وهو في وضع السجود، لينقل لأحد المستشفيات؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لكنه فارق الحياة فجر أمس.
عمل خالد توحيد صحفياً بمؤسسة الأهرام وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي وتولى رئاسة تحريرها عام 2014، وعمل مقدماً للبرامج الرياضية في قناة “النيل للرياضة”، وفي مايو من عام 2018 تولّى رئاسة قناة النادي الأهلي إلى جانب تقديم عددٍ من البرامج.