الرئيسية ثقافة وفنون أمسية شعرية للأمير سعود بن عبدالله ضمن معرض وفعاليات “الفهد.. روح القيادة”
حظيت الأمسية الشعرية للشاعر الدكتور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد مساء اليوم، ضمن معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة” بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والشيوخ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ونخبة من الشعراء والشخصيات الهامة ومحبي الشعر من البلدين.
وأعرب سمو الأمير سعود بن عبدالله في بداية الأمسية عن شكره وتقديره للقائمين على معرض وفعاليات “الفهد.. روح القيادة” على دعوته لإقامة الأمسية الشعرية، وبارك لدولة الكويت وشعبها أفراحها بمناسبة الأعياد الوطنية.
واستهل سمو الأمير سعود بن عبدالله الأمسية بقصيدة “المصمك” قائلا في مطلعها:
من المصمك ومن درعية آل سعود الصمان
ومن قبر ملاه المجد والإيمان وسط العود
سلام الحب يا دار الصباح وديرة الشجان
سلام الجار والمقدار والتاريخ وآل سعود
على دار معزي يوم جاها له ربع واوطان
رمت له صدرها بالحب والتقدير والموجود
وأنالي ديرة تجلى عن الضايق كدر وأحران
بلادي قلبها نجد المعالي والبحور عضود
بلادي والكويت تشيل حب صادق الوجدان
لنا غير النسب دين ومصير وكلنا محسود
وقدم الشاعر العديد من القصائد وأجمل الأغاني التي تغنى بها أشهر الفنانين الخليجيين والعرب، وسط تفاعل الحضور.
وكرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، في نهاية الأمسية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد.
وكانت الندوات الخاصة لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز “الفهد.. روح القيادة”، انطلقت يوم الأحد 17 فبراير 2019 ولمدة ٣ أيام، شملت الندوات التاريخية، ندوة العلاقات السعودية – الكويتية، والندوات الفنية.
الجدير بالذكر أن المعرض يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.