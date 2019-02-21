أمير عسير يوجّه بمعالجة أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن 500 مشترك في بلقرن

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، بمعالجة أسباب انقطاعات التيار الكهربائي في عدد من المراكز والقرى التابعة لمحافظة بلقرن على إثر التقلبات الجوية والعواصف الشديدة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وأوضحت إمارة المنطقة في بيان لها أنه نتج عن تلك التقلبات انقطاع الخدمة عن حوالي 500 مشترك في عدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة، حيث باشرت فرق الطوارئ والصيانة التابعة للشركة السعودية للكهرباء مواقع تلك الانقطاعات وتم إصلاح البعض منها.
كما سيتم استغلال هدوء الحالة الجوية في إصلاح واستبدال بعض التجهيزات والأدوات اللازمة في الشبكة الرئيسية، ما يستدعي فصلا مبرمجا للخط الرئيسي ليتمكن الفريق من معالجة الوضع الراهن.