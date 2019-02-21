أمين عسير يشكل لجنة عاجلة للتحقيق في تظلم المواطنة “نجود العسيري”

شكلت أمانة منطقة عسير لجنة عاجلة للتحقيق في تظلم المواطنة نجود العسيري، على قرار الأمانة بتطبيق مخالفة زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به والاعتداء على حدود التنظيم بالبناء في الارتداد.
وقالت الأمانة في بيانٍ لها اليوم (الخميس) إنه فور اطلاع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على تظلم المواطنة تجاه المخالفة التي طبقت بحقها، وجه بتشكيل لجنة متخصصة وبشكل عاجل للتأكد من تظلم المواطنة والتحقق من الموضوع.
وأكدت الأمانة، حرصها على حفظ حقوق جميع المواطنين والمواطنات وتسهيل إجراءاتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم بكل يسر وسهولة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحفظ حقوق الجميع.
وكانت أمانة عسير، نفت ما قالته المواطنة نجود وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “ظلم نجود العسيري من أمانة عسير”، مؤكدة أن ما ذُكر في الفيديو المتداول عارٍ تماماً عن الصحة.
وأوضح أن المواطنة تمتلك مبنى لا يزال تحت الإنشاء ولديها مخالفة صريحة بتجاوز عدد الأدوار المسموح به، بالإضافة إلى مخالفتها لقرار وقف العمل في المبنى وقيامها باستغلال وقت الإجازات لتجعل العمالة يعملون في المبنى بعد إقفال الأبواب عليهم.