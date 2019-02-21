الإمارات تكشف حقيقة تغيير إجراءات قطع العلاقات بالمنافذ البحرية مع قطر

نفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها.
وأوضحت الهيئة، أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أياً من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على سير الإجراءات، وأن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دققيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.
وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.