الرئيسية أنحاء الوطن “الخارجية الهندية”: رئيس الوزراء كسر البروتوكولات من أجل ولي العهد.. تعرّف كيف
كشفت وزارة الخارجية الهندية أن استقبال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة لدى وصوله نيودلهي يُعد كسرا للبروتوكول لدى الحكومة الهندية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، رافيش كومار، أن “مودي” كسر البرتوكول المعمول به في الهند حين استقبل بنفسه ولي العهد السعودي لدى زيارته الأولى للهند، مشيرا إلى أنه اعتاد إرسال وزير دولة لاستقبال الشخصيات الأجنبية لدى زيارتها الهند.
وكان رئيس الحكومة الهندية “مودي” في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة، وحمل معه باقة ورود ترحيبا بولي العهد.