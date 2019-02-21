الزعيم يعمق جراح العميد ويتمسك بالصدارة

جدة – سالم باجوبح
تصوير – ضيف الله العتيبي
في مباراة جماهيرية ضمن الجولة 21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين استطاع نادي الهلال من التغلب على نادي الاتحاد بهدفين نظيفة بدأها الفرنسي غوميز في الدقيقة 67 من ركلة زاوية ارتدت من دفاعات الاتحاد ويرسلها غوميز بكره هوائية معلنا التقدم للهلال.
وعند الدقيقة 82 استطاع سالم الدوسري من اضافة الهدف الثاني للهلال بعد صناعة من جوفينكو يواجهه بها فواز القرني معلنا عن تقدم الهلال بالهدف الثاني.
واستمر بعدها اللقاء حتى أعلن حكم المباراة نهاية المباراة ويرتفع رصيد الهلال للنقطة 52 في صدارة الترتيب ويظل الاتحاد بذات الرصيد السابق بـ 15 نقطة.