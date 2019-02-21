“السجون” تصدر بيانًا بشأن واقعة تصوير تجريد عسكري من رتبته وطرده

أوضحت المديرية العامة للسجون إن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر تنفيذ قرار طرد أحد الأفراد من الخدمة العسكرية، تم بتصرف فردي، وأنه ليس للمديرية أي علاقة بتصويره وتداوله.
وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، لتحديد الشخص الذي قام بالتصوير، وتقديمه للمحاسبة.
وأبانت المديرية السجون على لسان المتحدث الرسمي أن “المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بتصويره وتداوله، ويعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته”.