بمناسبة زيارة ولي العهد.. الإفراج عن 850 سجينًا هنديًا وإنشاء منصة موحدة للجوازات

الرئيسية أنحاء الوطن بمناسبة زيارة ولي العهد.. الإفراج عن 850 سجينًا هنديًا وإنشاء منصة موحدة...
صدر بيان مشترك تزامناً مع اختتام زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية الهند، أمس الأربعاء، تضمّن العديد من التفاهمات بين البلدين الكبيرين.
وتضمّن البيان المشترك، إنشاء “حوار أمني شامل” على مستوى مستشاري الأمن القومي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، والإفراج عن 850 سجيناً هندياً في سجون المملكة، إضافةً إلى مشاركة المملكة في الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية.
كما نص البيان على دمج المنصة الموحدة للجوازات لكل من البلدين باسم E-Migrate، و”توثيق” – بما يحقق خدمة أفضل، وزيادة حصة الهند من الحجاج إلى 200.000 حاج، لتعكس آخر إحصاء للسكان، إلى جانب الاتفاق على خلق مناخ مناسب لاستئناف الحوار الشامل بين الهند وباكستان.
واتفق الطرفان على استكشاف فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك بطاقة “Rupay” لخدمة الجالية الهندية بشكل عام، والحجاج والمعتمرين الهنود بشكل خاص، والتزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
كما وقّع الطرفان الهندي والسعودي على عدد من مذكرات التفاهم بشأن “الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية”، و”التعاون في مجال السياحة”، و”التعاون في مجال الإسكان”، إضافةً إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث لتبادل البرامج السمعية والبصرية.
ووقّع الطرفان على برنامج التعاون الإطاري بين هيئة الاستثمار الهندية (إنفيست إنديا) والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، واتفاقية بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.