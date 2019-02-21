الرئيسية رياضة تحت مظلة الاتحاد السعودي.. تفاصيل أول سباق “كارتينج” رسمي للجنسين
أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عن تفاصيل بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019 والتي تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.
وأكد الأمير خالد بن سلطان حسب “أخبار24” أن سيارات الكارتينج أساس السباقات، وهي الخطوة الاولى لدخول عالم السباقات، ومن هذا المنطلق أقيمت بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج، والتي تُعتبر أول بطولة تحت مظلة الاتحاد.
وقال خالد بن سلطان بأن البطولة أعدت بشكل بسيط، حيث ستكون من نوع واحد لضمان عدالة المنافسة ولتقليل التكلفة، وايضاً لإعطاء الفرصة للجمع.
وأوضح الأمير أنه لا توجد قيود عمرية للمشاركة في البطولة، كما وُضعت أربع فئات لها، الأولى المفتوحة وهي متاحة للجميع، والثانية للنساء، والثالثة للأطفال من 11 الى 14 سنة، الرابعة خاصة بذوي الهمم العالية.
وذكر العبدالله أن الاتحاد وضع جوائز مالية، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف ريال، والثاني 7500 ريال، والثالث 5 آلاف ريال.
الجدير بالذكر أن البطولة تقام بميدان ديراب في مدينة الرياض، وتنظمها حلبة FunXtrem خلال الفترة من 26 فبراير حتى 6 أبريل القادم.