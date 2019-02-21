“حساب المواطن”: 44% من المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل في دفعة فبراير.. وإجمالي ما تم إيداعه 34.8 مليار ريال

الرئيسية أنحاء الوطن “حساب المواطن”: 44% من المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل في دفعة فبراير.....
أوضح برنامج حساب المواطن أن عدد المستفيدين المستقلين بالدفعة الـ15 بلغ أكثر من 1.4 مليون مستفيد، 53% منهم إناث، بينما الذكور 47%، وأن 44% من المستقلين وأرباب الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل.
وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني إن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن نسبة 7% فيما شكل الذكور نسبة 93%، لافتاً إلى أن عدد أرباب الأسر في هذه الدفعة تجاوز 2.2 مليون مستفيد، مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%.
وأبان أن 85% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون، تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
وأضاف القحطاني أن إجمالي عدد المستحقين من أرباب الأسر والمستقلين في الدفعة الحالية بلغ 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.70 مليون مستفيد.
وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين حتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.