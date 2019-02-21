خطة علاجية لمكافحة مرض التراكوما والوقاية منه

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
عقدت المديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة صباح أمس، بإشراف نائب مساعدالشؤون العلاجيه الدكتور نزار باوهاب بالتعاون مع منسق مكافحة العمى بالعاصمة المقدسة الدكتور سامر بصيري؛ اجتماعاً؛ لمناقشة وإعداد خطة للبرنامج الوطني لمكافحة التراكوما، وإعلان خلو المملكة منها بحلول عام ٢٠٢٠.
وذكرت صحة مكة المكرمة بأن اللجنة أعدت مسودة للدليل العلاجي وآلية تفعيله وتوزيعه على مستشفيات العاصمة والمراكز الصحية بالاشتراك مع الصحة العامة وإدارة الصحة المدرسية؛ لمناقشة آليات العمل لمشروع خلو العاصمة المقدسة من التراكوما مع جميع الادارات ذات العلاقة.
يذكر أن مرض التراكوما، أو الرمد الحُبيبي، هو من الأمراض المعدية الحثرية التي تصيب العين، وتؤدي إلى احتكاك الرموش بالقرنية، ويُصنف أيضاً من الأمراض المدارية المُهمَلة، ويُصيب العين بفعل نوعٍ من أنواع البكتيريا التي تُسبب حبيبات صغيرة تحمل الفيروس في السيتوبلازم، ولهذا المرض الكثير من الأعراض التي لا تظهر مباشرةً إلّا بعد أسبوعٍ من الإصابة به.