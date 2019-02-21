صحة جدة تحتفي باستلام أول سيارة متنقلة للفحص المبكر عن سرطان الثدي

جدة – عبدالرحمن المحمادي :
استلمت إدارة الصحة العامة بجدة العيادة المتنقلة لفحص الماموغرام ، بحضور مدير برنامج السرطان بوزارة الصحة الدكتورة فاتنة الطحان و مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي و منسق برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي الدكتورة عبير الاحمدي ، حيث تم توقيع عقد الإستلام بإدارة الصحة العامة و من ثم توجة أعضاء اللجنة إلى العربة والتي متوقفه في الأندلس مول و تسلّمها رسمياً.
و أوضح مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة الدكتور عبدالله الصحفي أن الكشف المبكر أفضل الوسائل الفعالة لزيادة فرص النجاح في علاج السرطان في مراحله الأولى ما يرفع من نسب الشفاء و يخفف العبء على المراكز العلاجية و يجنب المريض الدخول في سلسلة طويلة من الإجراءات العلاجية المرهقة و المكلفة ، مؤكداً حرص الوزارة من خلال توفير مثل هالعيادة المتنقلة و تجهيزها للفحص الوقائي للإكتشاف المبكر لسرطان الثدي ، و أن هذا الجهد المشترك سوف يثمر تحقيق الأهداف المرجوة منه لخفض معدلات السرطان و رفع مستوى المعرفة و الوعي الصحي لدى سيدات المجتمع بما ينعكس إيجاباً على صحتها ، مشيراً إلى أنه قد تم فحص عدد ١٨ سيدة خلال فترة التشغيل السابقة ، و تم اكتشاف ١٥ حالة ما بين مؤكدة و مشتبهة بالإصابة .