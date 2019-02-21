صور | “سامسونج” تكشف عن جوالها القابل للطي .. بـ 6 كاميرات واسم مختلف عن التسريبات

أعلنت “سامسونج” رسمياً عن أول جوالاتها القابلة للطي تحت اسم “جالاكسي فولد”، وهو ما فاجأ الأسواق، حيث كانت تسريبات وشائعات تحدثت عن أسماء مختلفة.
وزُوّد الجوال بشاشة ثانوية حجمها 4.6 بوصة، بينما يصل إجمالي حجم الشاشة إلى 7.3 بوصة عند فتحه، وسوف يتم طرح الجوال للبيع بداية من السادس والعشرين من أبريل المقبل (وفي الثالث من مايو في أوروبا) بسعر يبدأ من 1980 دولاراً.
وذكرت “سامسونج” أن الذاكرة الداخلية للجوال الجديد تصل إلى 512 جيجابايت وزُوّد برقائق إلكترونية نوع “يو إف إس 2.1”
وأبرز الخواص التي تمت ملاحظتها في الجوال القابل للطي تزويده بست كاميرات لضمان التقاط صور بالثلاثة أوجه سواء في الواجهة أو الخلفية وحتى عند الطي.