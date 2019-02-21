طلاب وطالبات “خيركم” ينالون الجوائز في مسابقة خادم الحرمين الشريفين

حقق طلاب وطالبات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة إنجازاً جديداً يضاف للسجل الذهبي لمنطقة مكة المكرمة وذلك بفوزهم بعدد من المراكز الأولى في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات، في دورتها الـ21 والتي اختتمت يوم أمس في الحفل الذي أقيم بمدينة الرياض.
ووجه رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي بهذه المناسبة شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة هذه المسابقة القرآنية الغالية على أبناء وبنات الوطن كونها تحمل رسالة سامية وتسعى لزرع التنافس بين حفظة كتاب الله عز وجل، بل وتؤهلهم إلى مسابقات القرآن العالمية، وذلك بعد تأهلهم مباشرة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية.
وقال رئيس خيركم بهذه المناسبة: إن هذا التفوق والنجاح الدائم لطلاب وطالبات الجمعية هو بعد توفيق الله نتيجة برامج قرآنية مكثفة طوال العام، وبرامج متخصصة لمثل هذه الجوائز المحلية والعالمية، فحلقة المسابقات التي أطلقتها خيركم منحت أبناء وبنات المحافظة العديد من الألقاب والجوائز في مختلف مسابقات القرآن الكريم.
وأشاد رئيس خيركم بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إعداد المسابقة ومتابعتها والإشراف عليها مبيناً أن المسابقة تزداد في كل عام تميزاً ونجاحا في الإعداد والتنظيم برعاية ودعم من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.
يذكر أن الفائزين في المسابقة هم من فئة الطالبات فازت سارة علي إبراهيم بابعير بالمركز الأول في الفرع الأول في حين نالت ريم ماهر أحمد المدني المركز الثالث في المركز الثالث.
ومن فئة البنين حذيفة عبدالله عبود باحداد والذي فاز بالمركز الثاني في الفرع الثاني، والطالب عبدالرحمن عبدالله أحمد بالبيد والذي فاز بالمركز الثالث في الفرع الأول.