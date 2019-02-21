فيديو | الشريان يرد على الانتقادات الموجهة لبرنامجه الجديد.. ويوضح الهدف منه

رد الإعلامي داود الشريان على الانتقادات التي وُجهت لبرنامجه الجديد، الذي يعرض على قناة “SBC”، لافتاً إلى أن الموضوعات التي تناولها مثل المخدرات وهروب الفتيات هي محاولة لتسليط الضوء على المشاكل.
وقال الشريان في لقاء مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، إن عرضه للإبر التي يتعاطونها الشباب بأحد الأحياء عبارة عن تسليط الضوء على وجود خلل من أجل مكافحتها، كما أن الحديث عن هروب الفتيات جاء لنفي مزاعم الإعلام الغربي بأن المشكلة ناتجة عن اضطهاد سياسي ولكنها في الحقيقة جاءت بسبب مشاكل أسرية ودور الحماية.
وشدد على أن تسليط الطرف الآخر على القضايا التي يتناولها البرنامج هو دليل قوي على نجاح الإعلام السعودي ووجود مناخ جيد من الحرية والتعبير، وأن هناك إعلاماًينتقد ويبرز السلبيات.
وأضاف أن ما كتبه فايز المالكي عن البرنامج غير صحيح، مشيراً إلى أن البرنامج أساساً لم يغير اسمه واسمه الصحيح “مع داود الشريان”، رافضاً التعليق على هدف المالكي من وراء هذا الهجوم.
ولفت إلى أن البرنامج رغم مرور 3 أيام فقط عليه، لكن متابعيه عبر صفحات التواصل تجاوزوا الـ 20 ألف متابع، مشدداً على أن ذلك يعني أن البرنامج له قبول وأحياناً مَن يهاجمونه هم منافسون وقنوات.
وأشار إلى أن عودته للبرامج جاءت لتسويق القناة الجديدة ببرنامج يخاطب الناس حتى لا تكون قناة مسلسلات، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن تلك هي رغبة الوزير أيضاً، مبيناً أن البرنامج سيواصل كشف الخلل والتقصير مع إبراز مناطق القوة والإبداع للتأكيد على وجود مناخ لحرية الرأي والتعبير في المملكة.