فيديو | الفنان جهاد الأطرش يروي تجربة نادرة له مع “الموت”.. وتفاصيل ما شاهده أثناء مفارقته للحياة

روى الفنان اللبناني جهاد الأطرش تجربة فريدة حدثت له مع “الموت” بعد أن توقف قلبه لدقائق أثناء تعرضه لأزمة صحية، حيث وصف ما رآه من الأعاجيب في تلك الفترة حتى عاد له وعيه.
وقال الأطرش خلال لقائه ببرنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، إنه أثناء قيامه بمتابعة إنشاء منزل لعائلته، شعر بحريق في صدره خلال قيادته للسيارة وتعرض لجلطة دموية، لافتا إلى أن أحد أصدقائه ساعده للذهاب إلى المستشفى للعلاج.
وأوضح أنه في المستشفى توقف قلبه عن النبض لدقائق وفارق الحياة خلالها، مشيرا إلى أنه في تلك اللحظات شاهد نفسه كأنه في بحر من الأنوار القوية في باطن الشمس، وكان وقتها يشعر بسعادة عارمة جدا لكونه يسبح في تلك الأنوار.
ولفت إلى أنه عندما عاد للحياة، وجد نفسه لا يتذكر شيئا حيث تعرض لفقد كلي للذاكرة، وظل لمدة نصف شهر لا يستطيع الحراك كأنه تعرض لشلل كلي، إلا أن الطبيب طمأنه بأنه يتعافى بشكل جيد.
وأشار إلى تغير كبير طرأ على ذاكرته وقدراته الذهنية بعد أن استعاد صحته، حيث وجد نفسه وقد نسي الشعر كله وبحوره التي كان يجيدها كلها، فضلا عن المقطوعات العالمية التي كان يحفظها أصبح يسمعها كأنها المرة الأولى.
وبين أنه لا يستطيع الآن حفظ الشعر مرة ثانية بعد أن فقد إيقاعه، مشيرا إلى أنه حزن كثيرا على فقد جزء كبير من ثروته الشعرية وحفظه لآيات من القرآن.
#فيديو
الفنان اللبناني القدير #جهاد_الأطرش يروي تجربة فريدة مع (الموت)..
توقف قلبه عن النبض لمدة 3 دقائق.. هذا ما رآه فيها، وهذا ما تغير في قدراته الذهنية بعد العودة..#برنامج_وينك pic.twitter.com/5I2Tr2TRtV
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 19, 2019