فيديو | الفنان جهاد الأطرش يروي تجربة نادرة له مع “الموت”.. وتفاصيل ما شاهده أثناء مفارقته للحياة

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الفنان اللبناني القدير #جهاد_الأطرش يروي تجربة فريدة مع (الموت)..

توقف قلبه عن النبض لمدة 3 دقائق.. هذا ما رآه فيها، وهذا ما تغير في قدراته الذهنية بعد العودة..#برنامج_وينك pic.twitter.com/5I2Tr2TRtV

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 19, 2019