فيديو | حسين عبدالغني يوضح سبب انفعاله بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الفتح

#الديوانية حسين عبدالغني – قائد #الأهلي : أحد لاعبي #الفتح قام بعد المباراة بالاحتفال أمام وجهي، وأنا خسران نتيجة المباراة طبيعي أكون زعلان . pic.twitter.com/I2uzdl72nB

#الديوانية

حسين عبدالغني – قائد #الأهلي : الظروف والاصابات دعت مدرب الفريق بتغيير طريقة اللعب في مباراة اليوم والشوط الثاني تغيير شكل الفريق.. محمد عبدالجواد: بعد تغيير طريقة اللعب تحسن الفريق في الشوط الثاني . pic.twitter.com/G2Dr1gTMes

— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 20, 2019