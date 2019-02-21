فيديو | حسين عبدالغني يوضح سبب انفعاله بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الفتح

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أرجع لاعب النادي الأهلي حسين عبدالغني سبب انفعاله بعد لقاء الفريق أمام الفتح، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء)، وانتهت بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف، إلى قيام أحد لاعبي الفريق المنافس بحركة استفزازية أثناء احتفاله بالفوز.

وقال عبدالغني خلال مداخلة مع برنامج “الديوانية” على قناة ” KSA SPORT”، إن أحد لاعبي الفتح احتفل بطريقة استفزازية أمامه بعد انتهاء اللقاء؛ الأمر الذي زاد من انفعاله بصورة كبيرة.

وأضاف أن مدرب الفريق غيّر طريقة اللعب؛ بسبب بعض الظروف مثل ضغط المباريات وإراحة بعض اللاعبين والإصابات التي ضربت صفوف الفريق، مشيراً إلى أن الفريق كان سيئاً خلال الشوط الأول لكن مع العودة لطريقة (4ـ 4ـ 2) تحسّن مستوى الفريق خلال الشوط الثاني.

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