فيديو | حسين عبدالغني يوضح سبب انفعاله بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الفتح

أرجع لاعب النادي الأهلي حسين عبدالغني سبب انفعاله بعد لقاء الفريق أمام الفتح، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء)، وانتهت بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف، إلى قيام أحد لاعبي الفريق المنافس بحركة استفزازية أثناء احتفاله بالفوز.
وقال عبدالغني خلال مداخلة مع برنامج “الديوانية” على قناة ” KSA SPORT”، إن أحد لاعبي الفتح احتفل بطريقة استفزازية أمامه بعد انتهاء اللقاء؛ الأمر الذي زاد من انفعاله بصورة كبيرة.
وأضاف أن مدرب الفريق غيّر طريقة اللعب؛ بسبب بعض الظروف مثل ضغط المباريات وإراحة بعض اللاعبين والإصابات التي ضربت صفوف الفريق، مشيراً إلى أن الفريق كان سيئاً خلال الشوط الأول لكن مع العودة لطريقة (4ـ 4ـ 2) تحسّن مستوى الفريق خلال الشوط الثاني.
#الديوانية
حسين عبدالغني – قائد #الأهلي : أحد لاعبي #الفتح قام بعد المباراة بالاحتفال أمام وجهي، وأنا خسران نتيجة المباراة طبيعي أكون زعلان . pic.twitter.com/I2uzdl72nB
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 20, 2019
#الديوانية
حسين عبدالغني – قائد #الأهلي : الظروف والاصابات دعت مدرب الفريق بتغيير طريقة اللعب في مباراة اليوم والشوط الثاني تغيير شكل الفريق.. محمد عبدالجواد: بعد تغيير طريقة اللعب تحسن الفريق في الشوط الثاني . pic.twitter.com/G2Dr1gTMes
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 20, 2019