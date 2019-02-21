مدير تعليم ينبع يدشن دوري المدارس لكرة القدم بمشاركة 107 فريقًا

دشن مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي مساء أمس الأربعاء المرحلة التمهيدية من دوري المدارس لكرة القدم بمحافظة ينبع والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في اتحاد الرياضة المدرسية تحت شعار “جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل” بمشاركة 107 فريقًا رياضيًا يمثلون 73 مدرسة من إدارة تعليم ينبع، وذلك بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي وعدد من القيادات التربوية.
وتم خلال الحفل الذي بدأ بدخول الفرق المشاركة إلى الملعب، بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، قبل أن يُعطي “الدكتور محمد العقيبي” شارة البداية ، ويلقي كلمة بهذه المناسبة أكد من خلالها على الفرق المشاركة تحقيق مبدأ التنافس الرياضي الشريف فيما بين الطلاب المشاركين، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي من أجل الاهتمام بدعم المواهب الطلابية في الألعاب الرياضية المختلفة بحيث يكون هؤلاء الطلاب النواة الأولى للرياضة السعودية تمهيدًا لتمثيل الوطن في جميع المحافل العربية والعالمية، مبينًا أن الدوري يهدف لغرس الميول والاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الرياضة المدرسية وتعزيز المفاهيم الصحية واللياقة البدنية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية هذا المهرجان لتحقيق الأهداف المنشودة منه ، مقدمًا شكره الجزيل للقيادة على دعمها المستمر للشباب والرياضة في المملكة، و القائمين على العمل لتهيئة سبل النجاح متمنينًا للفرق التوفيق والنجاح.
و أوضح المدير الفني للدوري رئيس النشاط الرياضي بتعليم ينبع أحمد القبساني، أن وزارة التعليم تقوم بدورها في مجال النهوض بالحركة الرياضية عامة ورعاية الموهوبين الرياضيين، خاصة أنها تنطلق من توجهات القيادة ، القاضية بتصحيح وضع الهرم الرياضي المقلوب، بدءًا من المدرسة، ليتسنى توسيع قاعدة الرياضيين، والكشف المبكر عن المواهب ورعايتهم، وقد بدأت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في اتحاد الرياضة المدرسية هذا العام بتنفيذ أول خطة من نوعها للنهوض بالأنشطة الطلابية، ورعاية المواهب الرياضية في المدارس .
يذكر أن الدوري يتضمن برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين، وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري، ومن ثم ستقام التصفيات على مستوى المناطق، التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ 16، فيما ستكون المرحلة النهائية كبطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.
وبلغ عدد المدارس المشاركة في الدوري، 5447 مدرسة من كل مراحل التعليم العام، تشارك بـ 114367 طالبًا في 11028 فريقًا، كأكبر دوري مدارس في منطقة الخليج العربي.