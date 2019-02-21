“معادن” تعلن تخصيص أكبر ميزانية للاستكشاف في تاريخ التعدين السعودي

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” اليوم، عن تخصيص أضخم ميزانية لنشاط الاستكشاف التعديني في تاريخ التعدين السعودي، بما يرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية.
واعتمدت معادن إنفاق 253 مليون ريال سعودي (67 مليون دولار أمريكي) في عام 2019م لنشاط الاستكشاف في المناطق النائية والواعدة في المملكة، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الإنفاق السنوي للاستكشاف والتنقيب مقارنة بالسنوات الماضية.
وقال رئيس وكبير المدراء التنفيذيين دارن ديفيس: إن استراتيجية “معادن” ترتكز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، ورفع كفاءة وفاعلية البرامج الاستكشافية، وتطوير الصناعات الوطنية وتصديرها لأنحاء العالم، مضيفاً، أن “معادن” تدرس الفرص المحلية والعالمية وإضافة استثمارات أخرى.
وأوضح ديفيس، أن المملكة تزخر بإمكانات تعدينية كبرى، وأن “معادن” تعمل بشكل دؤوب على زيادة إنتاجها من المعادن النفيسة، بما في ذلك المعادن الأساس والمعادن الصناعية، وتهدف نحو الوصول إلى مستوى إنتاج مليون أوقية من الذهب سنوياً، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.