موهوبات جامعة أم القرى في ضيافة جمعية الثقافة والفنون بجدة

زار جمعية الثقافة والفنون بجدة صباح اليوم الخميس السادس عشر من جمادى الآخرة للعام الهجري ١٤٤٠، اثنتان وعشرون طالبة موهوبة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، بإشراف الأستاذة عهود بوقس والأستاذة غالية مشاط.
كان في استقبال الفريق مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح، وبدأ البرنامج بعبارات الترحيب والتعارف المتبادل، ثم جولة في الجمعية، وعرض مرئي بعنوان “وطن السلام ، وأوبريت ” أشرقي ” ، من تقديم لجنة ثقافة ومسرح الطفل بإشراف الأستاذة سميرة المداح ، أعقب ذلك تعريف بأنشطة وفعاليات جمعية الثقافة والفنون بجدة قدمته الدكتورة خديجة الصبان ، تمثّل في عرض جميع مناشط وفعاليات الجمعية الثقافية والتشكيلية والفنية والأدبية والشعرية والمسرحية ، وتلاه أوبريت ” يابو فهد ” من لجنة الموسيقى بالجمعية.
بعد ذلك انتقل الفريق إلى ورشة عمل بعنوان ” فن الخط ” من تقديم الخطاط سعيد لافي ووقفة قصيرة للسحب لأسماء خمسة من عضوات الوفد لمنحهنّ عضوية جمعية الثقافة والفنون بجدة لمدة عام ، وحوار حول الجمعية وأنشطتها وأدوارها المجتمعية وزيارة الوفد لـمعرض رؤى الفن “بصمات فن2 ” والذي يُشارك فيه سبع وعشرون فنَّانًا وفنَّانة، من جميع أنحاء المملكة.
وقد بذل الفريق التطوعي ” لديّ حلم ” بإشراف الأستاذة أثير أحمد بهكلي جهوداً كبيرة في التنظيم والترتيب حيث أثنى الجميع على جهود الفريق عقب انتهاء زيارة الضيفات.
وفي نهاية الجولة تم تكريم فريق الموهوبات من مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح.