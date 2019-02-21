وزير الإسكان: للمواطن الحق في اختيار ما يناسبه.. ودورنا تلبية الطلب

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن ما تقدمه الوزارة من خيارات وحلول سكنية تهدف لخدمة المواطنين وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتسخير كافة إمكانياتها لخدمتهم في تملك المسكن الملائم، مشدداً على أن للمواطن الحق في اختيار ما يناسبه.
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تُراعي رغبات كافة المواطنين الراغبين في التملك، حيث بدأت فعلياً في عقود الطرح والترسية لتطوير 26 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 32 ألف قطعة أرض تمهيداً لتسليمها للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة مجاناً، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم لهم.
جاء ذلك على هامش جولة الوزير التفقدية لمشاريع الوزارة في منطقة عسير اليوم (الخميس) والتي سلم خلالها أراضيَ مجانية لعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في المنطقة.
والتقى الوزير خلال جولته عدداً من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان واستمع لملاحظاتهم، وآرائهم حول المشاريع السكنية وجهود الوزارة التي تقدمها لخدمة المستفيدين في المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتبر المواطن هو الشريك الحقيقي لها.