ابن شقيق علي عبدالله صالح يكذّب رواية الحوثيين حول ملابسات مقتل عمّه.. ويكشف الحقيقة

أوضح العميد طارق محمد عبد الله صالح ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ملابسات حقيقة رواية مقـتـل عمه التي روج لها الحوثـيون وقالوا إنه قـتل أثناء هروبه من صنعاء.
وأكد العميد طارق، في حوار مع “الإندبندنت العربية”، أن عمّه قـتـل أثناء مواجهات مع الحوثـيين داخل منزله، حيث قاوم حتى وفاته ولم يهرب أو يحاول الخروج من صنعاء.
وكذّب ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل مقاطع الفيديو التي نشرها الحوثـيون وزعموا أنها للسيارة التي كانت تقل علي عبدالله صالح أثناء محاولته الهرب، مشدداً على أن هذه الأكاذيب تهدف للإساءة لعمّه الذي يعده اليمنيون أحد رموزهم الوطنية.