“التجارة” تستدعي أكثر من 58 ألف منتج من كابلات وتوصيلات التيار الكهربائي

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الخميس، عن استدعاء أكثر من 58 ألف منتج من منتجات كابلات وتوصيلات التيار الكهربائي، وذلك بسبب خلل فني قد يؤدي إلى نشوب حريق.
واستدعت الوزارة، عدد 55920 توصيلة كهربائية من نوع “ليجراند” لـ 6 موديلات مختلفة منها، وذلك بسبب وجود خلل في مساحة المقطع العرضي للكيبل أقل من الحد الأدنى المسموح به، قد يؤدي إلى زيادة حرارته.
كما استدعت “التجارة”، عدد 1718 لفة كابلات من نوع “الوطن” بمقاسين مختلفين، إضافةً إلى 491 لفة كيابل من نوع “بيلدينج”، وذلك بسبب تخطّي المقاومة الكهربائية للموصل الحد الأقصى المسموح به، ما قد يؤدي إلى زيادة حرارة الكيبل.