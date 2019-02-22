“الخدمة المدنية”: قريبًا وظيفة واحدة يشغلها شخصان على أن يتقاضى كل منهما نصف راتب

للنقاش :

في حواري مع وكيل وزارة #الخدمة_المدنية حول اللائحة الجديدة أعلن عن وظائف داخل الجهات الحكومية سيبدأ تفعيلها بعد نفاذ اللائحة بحيث يشغل الوظيفة الواحدة شخصان (كل واحد يداوم نصف الأسبوع ويأخذ نصف الراتب)

هنا التفاصيل

ما رأيكم ؟؟؟ pic.twitter.com/8njqZrM7Tm

— مفرح الشقيقي (@Mofareh5) February 21, 2019