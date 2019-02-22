القنصلية الإندونيسية بجدة تقيم دورة تعليم اللغة الإندونيسية

افتتحت قنصلية الجمهورية الإندونيسية بجدة دورة تعليم اللغة الإندونيسية لغير الناطقين بها لعام 2019.
وبدأ الإحتفال بكلمة للقنصل العام بجدة الدكتور محمد هيري شريف الدين حيث بين عمق العلاقات بين بلده والمملكة العربية السعودية وقوتها ومتانتها.
وأشار إلى أن هذه الدورة أقامتها القنصلية للتعريف باللغة الإندونيسية وحضارة الشعب الإندونيسي العريق، وبين أنه كان هناك إقبال كبير هذه السنة للتسجيل بهذه الدورة حيث تقدم 260 شخص من عدة جنسيات مختلفه وتم قبول عدد 60شخص حتى تتمكن القنصلية من تعليمهم اللغة بعناية واهتمام وأن أغلب المقبولين من الجنسية السعودية لرغبة القنصلية في بتعريف الشعب السعودي باللغة الإندونيسية.
يذكر أن هذه هذه الدورة تستمر لمدة شهرين.